只有关节痛才是风湿病吗？风湿病是治不好的？

核心提示：风湿病学是一门年轻的临床医学学科，由于起步较晚，人们对风湿病的认识较少，易出现种种误区。风湿免疫科大夫出诊时常常会被患者问到这样的问题“风湿科是看什么病的”、“我没有关节红肿热痛，怎么会是风湿病”、“我关节疼、怕冷，怎么不是（类）风湿”。那么到底什么是风湿病呢？

风湿病学是一门年轻的临床医学学科，由于起步较晚，人们对风湿病的认识较少，易出现种种误区。风湿免疫科大夫出诊时常常会被患者问到这样的问题“风湿科是看什么病的”、“我没有关节红肿热痛，怎么会是风湿病”、“我关节疼、怕冷，怎么不是（类）风湿”。那么到底什么是风湿病呢？

什么是风湿病？

风湿病是一组侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织为主的疾病，涉及的范围非常广泛，包括弥漫性结缔组织病、脊柱关节病、退行性关节炎、感染相关的风湿病、代谢性和内分泌性风湿病、肿瘤相关的风湿病、非关节性风湿病等十大类百余种疾病，常见的有系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征、痛风和高尿酸血症、骨关节炎、血管炎等，其中多数为自身免疫性疾病。

什么是免疫系统？

免疫系统，简单来说就是人体内保护着我们健康的军队。

免疫系统这支军队由“军营”免疫器官(骨髓、脾脏、淋巴结、扁桃体、小肠集合淋巴结、阑尾、胸腺等)、“士兵”免疫细胞(淋巴细胞、单核吞噬细胞、中性粒细胞、嗜碱粒细胞、嗜酸粒细胞、肥大细胞、血小板等)，以及“武器弹药”免疫分子(溶菌酶、补体、免疫球蛋白、干扰素、白细胞介素、肿瘤坏死因子等细胞因子)组成。免疫细胞有个“隐形斗篷”，可以防止“自家兄弟”之间的误伤。

免疫系统具有免疫防御、免疫自稳和免疫监视的作用。

免疫防御：帮助人体消灭外来的细菌、病毒等异物，保护机体不受外来损害。

免疫自稳：清除体内损伤、衰老或死亡的细胞，保持内部的清洁。

免疫监视：识别和清除体内突变的异常细胞，防止肿瘤和癌变的发生。

适度的免疫反应是维持人体正常生理功能的基础。当免疫反应过高或者过低时均会对人体造成伤害。

免疫反应过低，军队作战能力变差（我们常说的抵抗力差），会出现易疲劳、易感冒。免疫缺陷病是免疫系统功能不足或缺陷引起的疾病，分为先天性免疫缺陷和后天免疫功能缺陷。例如让我们谈之色变的艾滋病就是一种免疫缺陷病，又叫获得性免疫缺陷综合症，是由HIV病毒引起的。

免疫反应过高大致可分为两类。

第一类，过敏反应，比如花粉过敏。是一些人对外来某种物质产生强烈应答，将一些不是大分子的物质或正常机体不识别为抗原的物质识别为抗原导致过敏反应。这种情况就是过敏反应或变态反应。分为速发型和迟发型。

第二类：自身免疫反应。免疫系统由于各种原因将自身正常细胞视为抗原而加以排斥，从而发病。风湿病中多数属于此类，例如风湿性心脏病、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等。

所以大部分风湿病患者体内都存在着“士兵”攻击自身，时而“枪林弹雨”，时而“武器弹药耗竭”的免疫紊乱状态。因此，不建议风湿病患者盲目进食“蛋白粉”等保健品“提高免疫力”。

前面已经提到了，风湿病是指影响骨、关节及其周围软组织，如肌肉、滑囊、肌腱、筋膜以及血管等的一大类疾病。因此，风湿病的表现也多种多样。关节疼痛只是风湿病最常见的症状之一，常见的还有发热、皮疹以及相应的脏器损害表现等。比如干燥综合征可以出现的症状就有口干、眼干、反复口腔溃疡、猖獗性龋齿、腮腺肿大、发热、乏力、干咳、皮疹等等。所以即使没有典型的关节症状，也应警惕风湿病的可能。

大众说的风湿，其实一部分指的是风湿病其中的一个疾病“类风湿关节炎”，简称“类风湿”。另一部分指的是中医所说的风邪和湿邪。中医认为风湿病属于“痹证”，其病因主要是风、湿和寒。

风湿病是因为在潮湿环境中生活、工作所致？

风湿病复杂多样，既交叉又独立。寒冷和潮湿只是风湿病的诱发因素，其本质在于免疫系统功能异常，可由遗传、感染、代谢、药物、内分泌等引起。寒冷和潮湿容易引起感冒、气管炎、鼻炎、中耳炎、扁桃体炎，而这些疾病容易诱发风湿病。导致风湿病症状发作或加重。因此，风湿病患者在接受治疗的同时，也应重视避免寒冷、潮湿等诱因。

风湿病是治不好的？

的确，大多数风湿病目前都还没有根治的方法，往往需要长期、甚至终身服药。尽管如此，风湿病仍是可以控制的。通过正规、系统的治疗，绝大多数患者可以控制病情、缓解症状、预防残疾、提高生活质量和挽救生命。如果患有风湿病，不进行治疗或治疗不系统，常会延误病情，导致残疾甚至危及生命。值得注意的是，不少患者看过一个又一个广告，花了不少时间，找了一个又一个医生，吃过一种又一种的药物。病却仍然没有治好。这是因为风湿病治疗需要较长的时间，医生在治疗方面需要有一个长期的计划，治疗过程中需要观察疗效，根据病情变化，及时调整治疗方案。因此，风湿病患者最好固定在一个医院的风湿病专科诊治。有些风湿病专科为患者建有专门的随访病历，有利于长期系统的治疗。