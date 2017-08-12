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痛风脚肿怎么消肿

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2017-08-12网易
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核心提示：痛风不仅发作起来疼痛难忍，发作后还出现发病部位红肿的现象，我就这样，所以我一直在询问痛风脚肿怎么消肿，但是一直没有得到比较好的回答。

　　痛风不仅发作起来疼痛难忍，发作后还出现发病部位红肿的现象，我就这样，所以我一直在询问痛风脚肿怎么消肿，但是一直没有得到比较好的回答。虽然脚肿得比较吓人，但是现在最想解决的还是痛风，根治了这种情况，脚肿得问题自然也就迎刃而解了，但是我现应该采取什么样的方式呢？听说调理是最好的方式，但是我却不知道怎么调理，所以我现在也是非常困惑，想知道应该怎么办？

　　很多人可能在第一时间认为，痛风脚肿最好最直接的方式就是消肿，这样的想法是无可厚非的，其实我当初也这样想过，但是这种想法对我们来说并不是最好的。因为这种脚肿并非一般情况的脚肿，而是痛风引起的，所谓治标治本，要解决这种脚肿的情况，还必须把矛头指向痛风，就像我当初用汉方双降茶来调理身体一样。

　　痛风是由于人们体内过量的嘌呤物质氧化形成尿酸，而过量的尿酸无法排泄，沉积在各个关节处，导致痛风，脚痛风是脚趾等关节处沉积了过量的尿酸。因此，要减少这种情况的发生就必须减少高嘌呤含量物质的的摄入，尤其是要减少动物内脏、海鲜、啤酒等食物的摄取，在饮食上多加注意才能维持体内尿酸的正常水平。

　　如果你过于依赖消肿直通的药物，在很大程度上给对身体造成不同程度的负面影响，在增加对药物依赖的同时也会对肾脏等器官造成损伤，得不偿失。你也可以尝试一下像汉方双降茶这样的茶疗饮品，我现的痛风现在基本上没有发过，到医院检查是，各项指标也趋于正常了，并且不用服用药物，我相信这种方式对你是十分有效的。

　　当然，注意饮食也是你必须重视的，因为饮食是导致痛风的最初的也是非常重要的环节，希望你还能给自己一份非常合理有序的生活，那样，你才能真正远离痛风，也不会再担心痛风脚肿怎么办了。

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